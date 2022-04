Ein Video eines Augenzeugen, dass am Freitag in der al-Aksa-Moschee aufgenommen worden sein soll. Die Bilder sollen zeigen, wie israelische Sicherheitskräfte in die Moschee vordringen und Tränengas und Blendgranaten einsetzen. Tausende Palästinenser hatten sich in und um die Moschee während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zum Gebet versammelt. Die Polizei bestritt zunächst, in die Moschee vorgedrungen zu sein, sondern lediglich auf das Gelände.

Bei den Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften wurden nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds mehr als 150 Palästinenser verletzt, vor allem durch den Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen. Auch drei israelische Polizisten seien verletzt worden, Hunderte Palästinenser seien festgenommen worden, so die Polizei.

Der Grund für den Einsatz sei eine größere Gruppe junger Palästinenser gewesen, die gegen 4 Uhr morgens Feuerwerkskörper und Steine in Richtung der jüdischen Gebetsstätte an der Klagemauer geworfen hätten. Die Polizei sei auf das Gelände vorgedrungen, um die Menge aufzulösen und weitere Gewalt zu verhindern.

Der Direktor der al-Aksa-Moschee, Omar al-Kiswani, sagte, dass auch ein israelischer »Angriff im Inneren der al-Aksa-Moschee« stattgefunden habe und verurteilte diesen. Laut der Nachrichtenagentur AP habe die israelische Polizei zu einem späteren Zeitpunkt die Moschee betreten und mehrere Menschen festgenommen. Dass israelische Sicherheitskräfte die Moschee betreten, kommt nur selten vor, und wird in der Regel sofort als Provokation gesehen.

Der Tempelberg ist die heiligste Stätte der Juden – auf demselben Hügel steht die al-Aksa-Moschee, drittheiligste Stätte der Muslime. In diesem Jahr fallen in Jerusalem drei hohe religiöse Feste auf dasselbe Wochenende: der muslimische Ramadan, das jüdische Pessachfest und das christliche Ostern. Zehntausende Touristen und Pilger werden in der Stadt erwartet.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist dabei extrem angespannt: In den vergangenen Wochen sind bei vier Anschlägen in Israel 14 Menschen getötet worden. Israelische Einheiten töteten bei Einsätzen im Westjordanland mehr als 20 Palästinenser. Nach den Zusammenstößen am Morgen wurde die Moschee am Mittag wieder für Gläubige geöffnet.