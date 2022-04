Polizeieinsatz am Tempelberg am Karfreitag

Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es am Sonntag erneut zu Konfrontationen gekommen. Vor geplanten Besuchen jüdischer Gläubiger der heiligen Stätte hätten Hunderte junger Muslime mit Steinen und Eisenstangen Hindernisse errichtet, um den Zugang zu blockieren, teilte die israelische Polizei mit. Nach Medienberichten kam es daraufhin zu Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und Palästinensern auf der Anlage, mehrere der Palästinenser seien dabei verletzt worden.

Die israelische Polizei räumte schließlich am frühen Sonntag den Platz vor der Moschee. Man wolle Juden und Muslimen die Freiheit der Religionsausübung ermöglichen, heißt es in einer Erklärung. Dutzende Palästinenser blieben im Inneren des Gebäudes und skandierten »Gott ist am Größten«. Bei der Räumung sollen zehn Menschen verletzt worden sein.

Die Spannungen sind aktuell besonders hoch, weil in diesem Jahr der Ramadan, das jüdische Pessach-Fest und das christliche Ostern zeitlich zusammenfallen. Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Die Juden begehen gegenwärtig das Pessach-Fest. Einer der Bräuche ist dabei eine Wallfahrt nach Jerusalem.

Der Tempelberg ist zudem nur wenige Gehminuten von der Grabeskirche entfernt, wo Christen am Sonntagmorgen die Ostermesse zelebrierten. Er steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Provokation: Tieropfer zum Pessach-Fest vor der Al-Aqsa-Moschee In den letzten Jahren besuchten immer wieder größere Gruppen religiöser Juden in Begleitung von Polizei die heilige Stätte, was die Palästinenser als Provokation empfinden. Letztere befürchten, dass Israel die Übernahme des Geländes der Al-Aqsa-Moschee oder zumindest eine Teilung des Geländes plant. Eine radikale jüdische Gruppe rief vor den Feiertagen dazu auf, Tiere auf das Gelände der Moschee zu bringen, um sie zu Pessach zu opfern. In den sozialen Medien riefen daraufhin Palästinensern dazu auf, das mit allen Mitteln zu verhindern.

Auch in anderen Teilen der Stadt kam es am Sonntagmorgen zu Zusammenstößen. Im Osten Jerusalems bewarfen Palästinenser mehrere Busse mit Steinen, in denen jüdische Besucher saßen. Nach Angaben der Polizei wurden einige Fahrgäste leicht verletzt. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden.

Bereits am Freitag hatte es auf dem Tempelberg bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften zahlreiche Verletzte gegeben. Die Auseinandersetzungen verschärften die Spannungen nach einer Terrorwelle in den vergangenen Wochen weiter. Vergangenes Jahr hatten Zusammenstöße rund um die Al-Aksa-Moschee zu tagelangen schweren Kämpfen zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften geführt.