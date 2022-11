Bei zwei Explosionen an Bushaltestellen im Großraum Jerusalem sind am Mittwoch mindestens zehn Menschen verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes schwebte mindestens einer der Verletzten in Lebensgefahr. Die erste Explosion ereignete sich an einer Haltestelle am Stadtrand, dabei wurden sieben Menschen verletzt. Kurz darauf gab es Berichte über eine weitere Explosion an einer Haltestelle in Ramot nördlich der Stadt. Rettungskräfte kümmerten sich dort um drei Verletzte. Der genaue Hintergrund der Vorfälle war zunächst unklar.