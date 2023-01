In einer israelischen Siedlung in Ostjerusalem hatte ein Angreifer am Freitag – dem internationalen Holocaust-Gedenktag – nahe einer Synagoge sieben Menschen erschossen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Attentäter wurde nach Polizeiangaben auf der Flucht getötet. Laut Polizei lebte der 21-Jährige im von Israel annektierten Ostteil von Jerusalem. Nach ersten Erkenntnissen gehörte er weder einer bewaffneten Palästinensergruppe an noch war er in militante Aktivitäten verwickelt.