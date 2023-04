Ukrainische Gegenoffensive könnte Lage Russlands verschlechtern

Weiter schrieb Prigoschin in dem am Freitag veröffentlichten Text: »Die ideale Variante wäre, das Ende der militärischen Spezial-Operation zu verkünden und zu erklären, dass Russland alle seine geplanten Ziele erreicht hat – und in gewisser Hinsicht haben wir sie ja auch wirklich erreicht.« Und: »Für Russland besteht immer das Risiko, dass die Situation an der Front sich nach dem Beginn der (ukrainischen) Gegenoffensive verschlechtern kann.« Experten rechnen in den kommenden Wochen mit einer ukrainischen Offensive.