Selenskyj hatte am Samstag gesagt, die Lage für die Ukrainer werde an mehreren Punkten der Front komplizierter, insbesondere in Bachmut. Um Bachmut solle jedoch gekämpft werden, »so lange wir können«. Wagner-Chef Prigoschin sprach am Sonntag von »harten Kämpfen« um jede Straße. Das ukrainische Parlament verabschiedete am Montag eine Resolution, in der die Söldnergruppe Wagner als »terroristische Organisation« eingestuft wird.