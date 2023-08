Die Beerdigung des russischen Söldnerführers Jewgenij Prigoschin, der in der vergangenen Woche bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war, fand privat auf einem Friedhof am Rande seiner Heimatstadt Sankt Petersburg statt, teilte sein Pressedienst am Dienstag mit. »Der Abschied von Jewgenij Wiktorowitsch fand in geschlossener Runde statt. Wer sich verabschieden möchte, kann den Porochowskoje-Friedhof besuchen«, hieß es in einem kurzen Beitrag auf Telegram, dem ein Foto von Prigoschin beigefügt war.