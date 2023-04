Prigoschin hatte sich in der Vergangenheit mehrfach darüber beschwert, dass die regulären Streitkräfte seinen Truppen angeblich nicht die nötige Munition zur Verfügung stellen. »Wir müssen aufhören, die Bevölkerung zu täuschen und ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist«, sagte Prigoschin in dem Interview. »Ich muss ehrlich sagen: Russland steht am Rande einer Katastrophe.«