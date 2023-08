Diese Bilder sollen den Absturz des Privatjets mit der Kennung RA-02795 zeigen.

Und diese die Absturzstelle.

Zehn Menschen kamen laut dem russischen Katastrophenschutz ums Leben. Ein Name auf der Liste macht den Fall besonders brisant: Jewgenij Prigoschin – Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner.

Ein Wagner-naher Telegram-Kanal hat mittlerweile Progoschins Tod vermeldet. Eine offizielle Bestätigung, dass dieser wirklich mit an Bord war und ums Leben gekommen ist, steht allerdings noch aus.

Vitaly Stepenok, Augenzeuge:

»Ich habe eine Explosion oder einen Knall gehört. Wenn eine Explosion am Boden passiert, gibt es normalerweise ein Echo. Aber es war ein Knall, ich habe hochgeschaut und weißen Rauch gesehen. Ein Flügel ist in die eine Richtung weggeflogen und der Rumpf hat so gemacht. Und dann ist es mit einem Flügel hinunter gesegelt. Es war kein Sturzflug, es ist gesegelt. Ich hatte Angst, dass es auf das Dorf stürzen würde, ich war gerade da. Ich bin auf mein Fahrrad gesprungen und war in 20 Minuten bei der Absturzstelle. Alles brannte. Menschen sind umhergelaufen. Sie haben jemanden hinausgezogen, seine Überreste. Ich konnte es nicht richtig sehen. Ich habe nur die Nummer auf dem Flugzeug gesehen. Die habe ich ihnen gesagt und das war’s.«

Anatoly, Augenzeuge:

»Zu dem, was genau passiert ist, werde ich nur das sagen: Es war kein Donner, es war ein metallischer Knall. Lassen Sie es mich so sagen: Ich habe so etwas schon mal gehört.«

Prigoschins Söldner hatten viele Monate lang an der Seite der regulären russischen Armee im Angriffskrieg gegen die Ukraine gekämpft. Am 23. Juni mobilisierte der langjährige Putin-Vertraute seine Männer für einen Marsch auf Moskau, aus Frust über die seiner Ansicht nach zu ineffektive russische Militärführung. Einige Stunden später stoppte Prigoschin den Aufstand er allerdings nach Verhandlungen wieder.

Die Maschine, in der Prigoschin nun mutmaßlich saß, war auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg, stürzte dann aber schon nordwestlich der Hauptstadt in der Region Twer ab. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt. Noch in der Nacht erreichten Ermittler die Absturzstelle.

Schon jetzt aber vermuten viele, dass Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz steckt – aus Rache, wegen Prigoschins Rebellion im Juni.

Auch US-Präsident Joe Biden machte schnell entsprechende Andeutungen.

Joe Biden, US-Präsident:

»Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber ich bin nicht überrascht.«

Journalist:

»Glauben Sie, dass Putin verantwortlich ist?«

Joe Biden, US-Präsident:

»Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt. Aber ich weiß nicht genug, um die Antwort zu kennen. Ich habe die letzten anderthalb Stunden Sport gemacht.«

Viele Dinge aber bleiben noch unklar: Schon am Mittwochabend sorgte für Verwirrung, dass laut dem Portal Flightradar24 zwei Privatjets rund um Moskau in der Luft waren, die dem Söldnerchef zugeordnet werden. Der eine sei abgestürzt, der andere auf dem Flughafen Ostafievo bei Moskau wieder gelandet.

Zudem war Prigoschins Aufenthaltsort lange unbekannt. Erst am Montagabend hatte sich der Wagner-Boss offenbar aus einem afrikanischen Land gemeldet. Es war sein erstes richtiges Lebenszeichen seit dem Aufstand. Genauer Ort und Zeitpunkt der Aufnahme wurden nicht genannt. Unabhängig überprüft werden konnte der Aufnahmeort zunächst ebenfalls nicht.

Ob das Video sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit war, müssen nun die Untersuchungen des Absturzes zeigen.