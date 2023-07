Laut Lukaschenko soll Prigoschin wenige Tage später auch in Belarus eingetroffen sein. Schon kurz darauf sei Prigoschin bereits wieder in Sankt Petersburg gewesen. Zuletzt meldet sich der Wagner-Chef erstmals wieder persönlich zu Wort. Am Donnerstag ließen die Wagner-Kanäle bei Telegram ein Video verbreiten. Darin sprach Prigoschin eigenen Angaben zufolge aus einem Dorf in Belarus.