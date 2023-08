Auf dem Weg dorthin scheint ihnen jedes Mittel recht. Die Wagner-Söldner sind berüchtigt für ihre Brutalität. Es gibt Berichte über Massaker, massenhafte Vergewaltigungen.

Seit 2019 wird in den Schulen der ZAR gar Russisch unterrichtet. Der Kreml nutzt Wagner als Instrument, um Einfluss zu gewinnen. Nicht nur in der ZAR. In Libyen unterstützen die Söldner den Warlord Khalifa Haftar. Im Sudan schürfen sie Gold gemeinsam mit dem Kriegsverbrecher Mohamed Hamdan Daglo, der nur General Hemeti genannt wird.

Wie profitiert Prigoschin davon?

Der Söldnerchef macht mit den Einsätzen in Afrika mutmaßlich nicht nur sehr viel Geld. Durch seinen Einfluss auf dem Kontinent bleibt Prigoschin für den Kreml essenziell. Und so inszeniert er sich auch in seiner Propaganda auf den Medienkanälen der Wagner-Gruppe.