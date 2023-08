Bei dem Absturz eines Privatjets in der russischen Region Twer waren am Mittwochabend nach russischen Behördenangaben alle zehn Insassen ums Leben gekommen. Den Behörden zufolge standen der Söldnerführer Jewgenij Prigoschin sowie dessen Stellvertreter Dmitri Utkin auf der Passagierliste. (Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen SPIEGEL-Titelstory .)