Den Marsch seiner Soldaten lobte Prigoschin als beispielhaft dafür, wie der von Putin am 24. Februar 2022 befohlene Angriff auf die Ukraine hätte ablaufen sollen. Dann hätte die »Spezialoperation« in der Ukraine vielleicht nur einen Tag gedauert, heißt es in der Sprachnachricht. Ein schneller Vormarsch der eigenen Einheiten, die Ausschaltung aller militärischen Objekte des Gegners auf dem Weg – und das praktisch ohne Opfer. Auf eigener Seite seien zwei Soldaten gestorben und mehrere Söldner verletzt worden, sagte Prigoschin.

Und weiter: »Der Marsch hat schwerwiegende Sicherheitsprobleme in dem Land zum Vorschein gebracht«, sagte er. Zugleich versicherte er, Zivilisten in Städten an der Strecke hätten seine Leute unterstützt. »Die Zivilisten kamen uns mit russischen Flaggen und Wagner-Abzeichen entgegen, sie waren glücklich, als wir ankamen und an ihnen vorbeizogen.«