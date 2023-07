Der 62-Jährige zeigte sich dankbar, dass Belarus die Truppe nach dem Beinahe-Putsch am 24. Juni »nicht nur wie Helden, sondern auch wie Brüder« aufgenommen habe. In den vergangenen Tagen hatte auch das Verteidigungsministerium in Minsk die Ankunft der Wagner-Kämpfer bestätigt, die nun die belarussischen Streitkräfte ausbilden sollen. »Wir werden einige Zeit in Belarus bleiben«, sagte Prigoschin. »Ich bin sicher, dass wir in dieser Zeit die belarussische Armee zur zweiten Armee der Welt machen werden«, meinte er. Er selbst hält Wagner für die beste, also erste Armee der Welt.