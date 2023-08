St. Petersburg, Russland

In St. Petersburg legten Menschen am frühen Morgen Blumen ab. Vor den Büros der Wagner-Söldnergruppe wurden Kerzen angezündet, nur Stunden nach dem Absturz eines Flugzeugs, in dem Jewgenij Prigoschin gesessen haben soll. Auch wenn sein Tod nicht offiziell bestätigt wurde, herrscht in seiner Heimatstadt Trauer.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Hier in Sankt Petersburg versammeln sich seit der Nacht immer wieder Wagner Leute, Ehemalige, aber auch die, die immer noch aktiv sind. Viele verstecken ihre Gesichter mit Masken, mit Sonnenbrillen, lehnen es ab, auch mit der Presse zu reden, gerade auch mit westlichen Journalisten. Ich lehne es auch ab, gefilmt zu werden. Die Stimmung ist ja ein bisschen angespannt und auch nicht gerade freundlich. Was mir auffällt, dass jetzt auch hier über den Tag jetzt auch Familien kommen, also Wagner, Kämpfer mit Frauen und Kindern.«

Seine letzte offizielle Videoansprache ließ Jewgenij Prigoschin am Montag in gewohnt trotziger Manier aufnehmen - angeblich irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent.



21. August 2023

Jewgenij Prigoschin, Wagner-Chef:

»Wir arbeiten. Die Temperatur beträgt +50 Grad, alles ist so, wie wir es mögen. Die Wagner-Gruppe führt Aufklärungs- und Suchaktionen durch – und wir werden Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier machen.«

Ende Juli 2023

Dunkle, schwer erkennbare Aufnahmen angeblich aus Afrika waren auch der erste Videobeweis für Prigoschins Aufenthaltsort seit der gescheiterten Meuterei in Russland Ende Juni. Die Echtheit der Bilder konnte nicht unabhängig überprüft werden – wie so vieles nicht, was das Schicksal des berüchtigten Söldner-Chefs betrifft.

Wer bei dem Flugzeugabsturz der Maschine RA-02795 wirklich alles umgekommen ist,muss noch von offizieller Seite untersucht werden. Unbestätigt ist ebenso, ob die Flugabwehr der russischen Armee die Maschine gezielt abgeschossen hat. Ob die Wahrheit je ans Licht kommt, ist mehr als fraglich-

23. Juni 2023

Klar ist aber, dass Jewgenij Prigoschin mit seiner Meuterei am 23. Juni einen Schritt wagte, der ihn wahrscheinlich das Leben gekostet hat. Dass er und seine Söldnertruppe den Präsidenten dabei schwach aussehen ließen, wird Putin seinem alten Freund und Weggefährten nicht verziehen haben.

Die Meuterei kam mit Ankündigung. Nur eine Woche vorher wütete Prigoschin offen gegen die Militärführung und ihre Unfähigkeit im Krieg gegen die Ukraine.

Jewgenij Prigoschin, Wagner-Chef

»Der Oberst ruft mich an und sagt: Wir haben hier einen Riesenschlamassel. Was ist los? Walerij Wassiljewitsch (Gerassimow; Generalstabschef, Anm. der Red.) hat mal wieder Wodka getrunken und ist hysterisch.«

Aller Kritik und Provokation zum Trotz – nach nicht mal 24 Stunden blies Prigoschin seinen "Marsch auf Moskau” wieder ab. Angeblich handelte er im Anschluss einen Deal mit Putin aus – was für viele Fragen sorgte. Viele der Wagner-Söldner schlugen ihr Lager im benachbarten Belarus auf. Was die Kämpfer dort - und anderswo - jetzt machen werden, ist unklar.

Christina Hebel. DER SPIEGEL:

»Was aus Wagner nun wird, ist die große Frage, denn. Es ist ja nicht nur bei diesem Flugzeugabsturz getötet worden, sondern eben auch ein sehr wichtiger Finanzchef und Sein wichtiger Kommandeur Utkin. Und das ist eine sehr wesentliche Schwächung für die Wagner-Truppe. Und auch diese Frage schwebte hier auch schon eine Nacht. Immer wieder. So bei den Versammelten merkte man, dass sie nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Es gab dann Durchhalteparolen, man habe noch Kommandeure. Wie realistisch das ist, da bin ich sehr skeptisch, weil ich nicht glaube, dass es ein Interesse im Kreml gibt, diese Struktur, wie Wagner bisher war, so weiter fortzuführen. «

In St. Petersburg demonstrierten diese maskierten Mitglieder der Söldnergruppe, die Einigkeit der Truppe :

Wagnersöldner:

»Wir werden weiter nach den Wagner-Vorschriften handeln. Wir sprechen unser Beileid aus. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen zusammenhalten.«

Im Netz kursieren weitere Videos. Sie zeigen trauernde Wagner-Anhänger, aber auch Kampfansagen.

»Wir starten durch. Rechnen Sie mit uns!« sagen diese Kämpfe. Allerdings posten angebliche Kommandeure der Söldnergruppe auf der Seite auch den Aufruf, jetzt »nicht dilettantisch zu handeln und keine Maßnahmen im Inneren des Landes zu ergreifen«.

Was die eventuell für immer abgeschlossene Causa Prigoschin für Präsident Putin und die Machtverhältnisse bedeutet, lässt sich noch nicht beurteilen.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Er war für Putin sehr lange nützlich. Was etwa die Ukraine anging, aber auch Afrika- und Syrien-Einsätze und hat dort im Sinne des Kremls agiert, bis er eben diesen Aufstand gewagt hat und damit auch eine rote Linie überschritten hat. Deswegen bedeutet sein Tod, von dem wir ja immer noch nicht wissen, wie es zu diesem Flugzeugabsturz gekommen ist, auch wenn viele vermuten, dass das auf keinen Fall ein Zufall wa, nach seinem Aufstand erst mal eine, sagen wir mal Befriedung der Lage Ich glaube nicht, dass wir hier in Russland damit zu rechnen haben, dass es jetzt eine große Aufruhr durch Kämpfer gibt. Dafür sind es auch zu wenige gewesen, die nach dem Aufstand sich loyal gezeigt haben und mit ihm nach Belarus gegangen sind und ihm damit seine Loyalität bewiesen haben.«