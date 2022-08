Der Telegramkanal Mash veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Roisman von zahlreichen Sicherheitskräften aus seiner Wohnung abgeführt wird. Auf anderen Aufnahmen war zu sehen, wie mehrere, teils in Kampfmontur gekleidete, teils maskierte Einsatzkräfte in den Wohnblock eindringen, in dem der Oppositionspolitiker lebt.

Roisman betreibt eine Wohltätigkeitsstiftung und ein Ikonenmuseum in Jekaterinburg, wo er hohe Beliebtheit genießt. Die Stiftungsdirektion teilte mit, es sei kein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt worden. Eine offizielle Information der russischen Behörden über die Festnahme gab es zunächst nicht.