Die französische Präsidentengattin Brigitte Macron empfing Jill Biden in Abwesenheit ihres Mannes zuvor im Elysée. Präsident Macron befindet sich derzeit auf einer Reise in Ozeanien. Die beiden Frauen begrüßten einander herzlich auf den Stufen des Palastes. Jill Biden erschien in Begleitung ihrer Tochter Ashley in einem roten Kostüm, Brigitte Macron in einem weiß-blauen Kleid – sodass sich beide gemeinsam in den Nationalfarben beider Länder zeigten.