Am Montag war die First Lady in San Antonio bei der jährlichen Konferenz von UnidosUS aufgetreten, einer Latino-Bürgerrechtsorganisation, früher bekannt als »National Council of La Raza«. Ihr Versuch, der Vielfalt von Latinos ein Kompliment zu machen, missglückte ihr jedoch: Sie sagte, die Community sei »so unterschiedlich wie die Bodegas der Bronx, so schön wie die Blüten von Miami und so einzigartig wie die Frühstücks-Tacos hier in San Antonio«. Sie scheiterte auch an der korrekten Aussprache des Worts »Bodegas«, das sind kleine Läden in Ballungsgebieten, die üblicherweise hispanische Lebensmittel anbieten.