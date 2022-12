Bahrain ist ein enger Verbündeter des Westens. Die sunnitische Herrscherfamilie gebietet über eine mehrheitlich schiitische Bevölkerung. Sie ist abhängig vom Wohlwollen des großen Nachbarn, der sunnitischen Monarchie Saudi-Arabien. Diese führt seit Jahren einen Schattenkrieg gegen die Schiitenrepublik Iran um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Unterstützt wird Saudi-Arabien dabei von den USA, die in Bahrain ihre fünfte Flotte stationiert haben.

Diese hat nach eigenen Angaben eine Million Schuss Munition sowie Raketenzünder und Treibstoff beschlagnahmt, die auf einem Fischkutter von Iran ins Kriegsland Jemen geschmuggelt werden sollten. Die Fracht sei am Donnerstag bei einer Kontrolle entdeckt worden, hieß es in einer Erklärung am Samstag. Es handele sich um die zweite »größere Beschlagnahmung von illegalen Waffen innerhalb eines Monats« auf dieser Seeroute.