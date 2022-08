Die USA haben bei einem Luftangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul al-Qaida-Chef Aiman al-Sawahiri getötet. »Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Dieser Terroristenanführer lebt nicht mehr«, sagte US-Präsident Joe Biden am Montagabend (Ortszeit) bei einer Fernsehansprache. Der erfolgreiche Einsatz sei ein klares Signal an alle Feinde der USA: »Egal, wie lang es dauert, egal, wo du dich versteckst: Wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die USA dich finden und ausschalten.«