Zum ersten Mal in seiner Amtszeit ist US-Präsident Joe Biden auf Nahost-Reise. Beim Besuch in Israel hat er ein Versprechen im Gepäck: Iran solle es »niemals« gestattet werden, Atomwaffen zu beschaffen. Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten Biden und Israels Ministerpräsident Jair Lapid am Mittag in Jerusalem. Beide Staaten betonten auch ihre »unverbrüchliche Bande«, Biden bekräftigte zugleich sein »unerschütterliches Engagement« für Israels Sicherheit.