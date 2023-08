Biden hatte sich nach dem Absturz von Prigoschins Flugzeug »nicht überrascht« vom zunächst möglichen Tod des Wagner-Chefs gezeigt. »Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem nicht Putin steckt«, so Biden am Mittwoch. »Aber ich weiß nicht genug, um die Antwort zu kennen«, fügte er hinzu. Spekulationen um eine Kreml-Verantwortung für Prigoschins Tod bezeichnete Moskau unterdessen als »absolute Lüge«. Regierungssprecher Dmitri Peskow erklärte weiter, die Untersuchungen der Absturzursache des Flugzeugs liefen.