Japan wehrt sich gegen China. Das Außenministerium in Tokio protestiert offiziell gegen offenbar von Peking geplante Erdgasfeld-Erschließungen im Ostchinesischen Meer.

In einer Mitteilung des Außenministeriums heißt es, Japan habe eine Bestätigung für Bauaktivitäten Pekings in dem umstrittenen Seegebiet erhalten und deshalb eine Protestnote bei der chinesischen Botschaft eingereicht. Die Projekte liegen demnach in einem Gebiet, in dem sich die jeweils von China und Japan beanspruchten ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) überlappen.