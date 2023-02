Neue Militärhilfen für Kiew und Sanktionen gegen Russland

Kurz nach Bekanntwerden des Besuchs teilte Biden in einem Statement mit, dass die USA am Dienstag ein neues Militärpaket zur Unterstützung der Ukraine sowie neue Sanktionen gegen Russland ankündigen werden: »Ich werde eine weitere Lieferung wichtiger Ausrüstung ankündigen, darunter Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme und Luftüberwachungsradare, um die ukrainische Bevölkerung vor Luftangriffen zu schützen«, heißt es darin. Die neuen Militärhilfen belaufen sich auf 500 Millionen US-Dollar, sagte Biden in Kiew. Zudem werde der US-Präsident »weitere Sanktionen gegen Eliten und Unternehmen« ankündigen, heißt es in der Mitteilung.