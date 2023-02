Joe Biden, US-Präsident:

»Ich bin als Präsident angetreten, um Dinge grundsätzlich zu ändern, um sicherzugehen, dass unsere Wirtschaft für alle funktioniert, sodass wir alle stolz sein können auf das, was wir tun.«

Joe Biden bei seiner Rede zur Lage der Nation im Kongress. Mit Spannung war der Auftritt erwartet worden – auch mit Blick auf die Frage, ob der US-Präsident sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen möchte. Nun lässt sich sagen: Es gibt eine klare Richtung.

René Pfister, DER SPIEGEL:

»Ich glaube, wenn man sich die Rede heute angeguckt hat, dann kann es kaum noch einen Zweifel geben, dass Joe Biden entschlossen ist, noch einmal anzutreten. Seine Rede war ganz an die Nation gewendet. Sie hat kaum außenpolitische Elemente gehabt. Und sie sollte zeigen, was Joe Biden in den vergangenen Jahren für Amerika geleistet hat.

Joe Biden, DER SPIEGEL:

»Vor zwei Jahren taumelte die Wirtschaft. Heute stehe ich hier und wir haben mit der Hilfe vieler Menschen hier im Raum zwölf Millionen neue Jobs geschaffen. Das sind mehr in zwei Jahren, als je ein Präsident in vier Jahren erreicht hat. Für euch, für die amerikanische Bevölkerung.«

Das klang schon etwas nach Bewerbungsrede. Entscheidend war aber längst nicht nur Bidens inhaltlicher Fokus auf die Innenpolitik, auf die Wirtschaft. Auffällig war auch, wen der Präsident genau erreichen wollte.

Joe Biden, US-Präsident:

»Leute, in meinem Wirtschaftsplan geht es darum, in Orte und Menschen zu investieren, die vergessen worden sind. So viele von euch, die heute Abend zuhören – ich weiß, dass ihr das so empfindet – so viele von euch fühlen sich, als wärt ihr einfach vergessen worden. Mit Blick auf den wirtschaftlichen Aufschwung in den vergangenen vier Jahrzehnten sind zu viele Menschen zurückgelassen worden. Sie wurden behandelt, als wären sie unsichtbar. Vielleicht schaut ihr jetzt von zu Hause aus zu. Erinnert ihr euch an die Jobs, die verschwunden sind? Ihr erinnert euch, oder nicht? Die Leute zu Hause erinnern sich daran. Ihr fragt euch, ob es euren Kindern überhaupt noch möglich ist, voranzukommen ohne wegzuziehen. Das verstehe ich. Deshalb bauen wir eine Wirtschaft auf, in der niemand zurückgelassen wird. Jobs kommen zurück. Stolz kommt zurück – wegen Entscheidungen, die wir in den vergangenen Jahren getroffen haben.«

René Pfister, DER SPIEGEL:

»Ich glaube, es war klar, an wen er sich wenden wollte, an das vergessene Amerika, wie er sagte. An Menschen im Mittleren Westen, die noch im Jahr 2016 und 2020 Donald Trump gewählt haben und die er nun versucht hat, anzusprechen und für sich zu überzeugen.«

Joe Biden, US-Präsident:

»Nun, Leute. Lasst uns die Ergebnisse anschauen. Wir sind noch längst nicht fertig, aber die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,4 Prozent, das ist der tiefste Wert in 50 Jahren.«

Biden ist also noch längst nicht fertig. Wie effizient aber wird er von nun an arbeiten können – mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus? Auch während der Rede war zu spüren, wie schwierig das werden könnte.

Joe Biden, US-Präsident:

»Einige Republikaner möchten Medicare und Sozialversicherung abschaffen. Ich sage nicht, dass es die Mehrheit ist. Jeder, der das anzweifelt, kann mein Büro kontaktieren. Ich gebe euch eine Kopie des Vorschlags.«

René Pfister, DER SPIEGEL:

»Es gab nur selten Momente, wo alle Abgeordneten, alle Senatoren dem Präsidenten gemeinsam applaudiert haben. Es gab Szenen im Saal, wo republikanische Abgeordnete den Präsidenten als Lügner bezeichnet haben. Und obwohl Biden das Angebot gemacht hat, zusammenzuarbeiten, spricht doch das eher dafür, dass es eine überparteiliche Arbeit in den nächsten Jahren wohl nicht geben wird. Dass es sehr, sehr schwer werden wird, gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen.«

Biden äußerte sich auch zur Außenpolitik. Er sagte der Ukraine im Krieg mit Russland weiter seine volle Unterstützung zu. Mit China wolle er zusammenarbeiten, wenn es möglich ist – Peking solle es aber nicht wagen, sich mit den USA anzulegen.

Der Fokus aber blieb auf dem Inland. Man könnte auch sagen: Wenige Monate nach den Zwischenwahlen zum Kongress beginnt in den USA so langsam schon wieder der nächste Wahlkampf.