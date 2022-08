Biden war am Mittwoch vergangener Woche aus der Isolation entlassen worden, nachdem er am 21. Juli zum ersten Mal positiv auf Covid getestet worden war. Es handle sich um einen »Rückfall«, der bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, bereits in seltenen Fällen beobachtet worden sei, schrieb Arzt O’Connor daraufhin in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Brief.