Bei einem Empfang vor dem Wahlkampfauftritt bezeichnete Biden die Philosophie der »MAGA-Republikaner« nach Angaben von mitreisenden Reportern gar als »halben Faschismus«.

Bei der Kongresswahl am 8. November – in der Mitte von Bidens Amtszeit – werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu gewählt. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an.