Trump war zuvor in einem Bundesgericht in Miami erschienen. Gegen ihn wurde Anklage in der Dokumentenaffäre erhoben. 37 Straftaten werden ihm vorgeworfen, er soll unter anderem streng geheime Regierungsdokumente in seinem Feriendomizil in Mar-a-Lago illegal gelagert und die Ermittlungen behindert haben. Wie erwartet, plädierte Trump vor Gericht auf »nicht schuldig«.