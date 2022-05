Die USA und Südkorea planen, ihre gemeinsamen Militärmanöver auszuweiten. Damit wolle man der Bedrohung durch Nordkorea mehr entgegensetzen. Das teilten US-Präsident Joe Biden und Südkoreas neuer Staatschef Yoon Suk-yeol nach einem Treffen in Seoul in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Biden hält sich im Rahmen seiner ersten Asien -Reise als Präsident zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea auf. Biden sieht die Allianz mit Südkorea als »Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Stabilität und Wohlstand« in der Region.

Die angespannte Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel überschattet den Besuch des US-Präsidenten. Noch nie hat Nordkorea in so kurzer Zeit so viele Raketen getestet wie in diesem Jahr, unter anderem solche, die einen Atomsprengkopf tragen können. Ende April hatte Kim Jong Un angekündigt, die nuklearen Fähigkeiten des Landes »so schnell wie möglich zu stärken und zu entwickeln.«