Nach der Antwort auf die letzte geplante Frage sagte Biden: »Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt ins Bett gehen.« Als die Journalistinnen und Journalisten Fragen in den Raum riefen, sprach Biden weiter. Schließlich unterbrach ihn seine Pressesprecherin Karine Jean-Pierre förmlich und beendete den Termin. Einen Grund für die Verspätung gab das Weiße Haus zunächst nicht an. Biden war zuvor vom G20-Gipfel in Neu Delhi nach Vietnam gereist.