Ein kleines Privatflugzeug ist am Samstag in den gesperrten Luftraum in der Nähe des Ferienhauses von Joe Biden im Bundesstaat Delaware eingedrungen. Der amerikanische Präsident und die First Lady Jill Biden seien zum Zeitpunkt des Vorfalls vorsichtshalber aus dem Haus evakuiert worden, teilten das Weiße Haus und der Secret Service mit. Ein Reporter von CBS News berichtete auf Twitter, er habe Joe Biden auf dem Weg zu einer Feuerwache im Rehoboth Beach gesehen.