US-Präsident Joe Biden hat sich sehr zufrieden mit dem Besuch seines Außenministers in China gezeigt. Antony Blinken habe einen »verdammt guten Job gemacht«, sagte Biden am Montag (Ortszeit) bei einem Besuch US-Bundesstaat Kalifornien. Es seien Fortschritte gemacht worden. »Wir sind hier auf dem richtigen Weg.« Blinken war der höchste US-Besucher in China seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021.