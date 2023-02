Am Dienstag wird sich Biden in seiner Rede zur Lage der Nation an die Amerikanerinnen und Amerikaner wenden. Der Demokrat war zuletzt unter Druck geraten. Militärexperten und die oppositionellen Republikaner hatten ihm vorgeworfen, den Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons aus China zu spät angeordnet zu haben. US-Kampfjets hatten den Ballon am Samstag über dem Atlantik abgeschossen, nachdem das Flugobjekt mehrere Tage über die USA geflogen war.