»Ich fühle mich viel besser als ich klinge«, sagte er zu Beginn eines virtuellen Treffens mit seinem Wirtschaftsteam, bei dem er aus dem Weißen Haus zugeschaltet war, am Freitagnachmittag (Ortszeit). Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Gaspreise. »Gute Nachrichten« gebe es da, sagte Biden. Die Gaspreise seien gefallen, und zwar bereits seit mehr als 30 Tagen in Folge. Der 79-Jährige Biden war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Regierungsgeschäfte führt er aus der Isolation weiter.