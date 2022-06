Fast fünf Jahrzehnte Rechtssprechung gekippt

Mit einer Mehrheit von 6 zu 3 Stimmen hat der Supreme Court entschieden, dass die US-Verfassung kein Recht auf Abtreibung gewährt. Überraschend ist die Entscheidung nicht – bereits im Mai hatte die Nachrichtenseite »Politico« einen Urteilsentwurf veröffentlicht, der die Entscheidung vorwegnahm.

Es gibt in den USA kein landesweites Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche erlaubt oder verbietet. Abtreibungen sind aber mindestens bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt – heute etwa bis zur 24. Woche. Dies stellte bisher ein Urteil des Supreme Court von 1973 sicher, das als Roe v. Wade in die Rechtsgeschichte einging. Ein weiteres Urteil von 1992, Planned Parenthood v. Casey, bestärkte die Rechtssprechung und passte sie etwas an. Der Supreme Court hat diese Entscheidungen nun revidiert.