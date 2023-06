Das Verhältnis zwischen China und den USA ist schlecht. So schlecht, dass Beobachter bereits Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit ranghohen chinesischen Diplomaten und Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking als ein erstes, positives Signal bewerteten. US-Präsident Joe Biden könnte die vorsichtige Wiederannäherung mit Aussagen bei einer Spendenveranstaltung seiner Demokratischen Partei in Kalifornien nun allerdings selbst wieder torpediert haben.