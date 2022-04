US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede in Seattle den aktuellen Zustand der Republikanischen Partei ins Visier genommen. »Das ist nun die MAGA-Partei«, sagte der Demokrat am Freitag, eine Anspielung den Wahlslogan seines Amtsvorgängers Donald Trump : »Make America Great Again« (auf Deutsch etwa: »Macht Amerika wieder großartig«).

Es gebe da »den Senator aus Texas« und andere, sagte Biden, wohl in Anspielung auf Ted Cruz. Diese seien ein anderer Schlag und nicht so wie jene Republikaner, mit denen er selbst in der Vergangenheit als Senator über viele Jahre in der Kongresskammer zusammengearbeitet habe. Cruz gilt als Hardliner in der Republikanischen Partei und tat sich während Trumps Amtszeit als loyaler Verbündeter des republikanischen Präsidenten hervor.