Jetzt hat sich Präsident Joe Biden eingemischt und die Republikaner und ihre Unterstützer heftig kritisiert. »Es ist widerlich, die neuen Angriffe auf das FBI zu sehen, die das Leben von Strafverfolgungsbeamten und ihren Familien bedrohen, nur weil sie das Gesetz befolgen und ihre Arbeit tun«, sagte der Demokrat Biden am Dienstag bei einer Rede zum Thema Waffengewalt in Wilkes-Barre (Pennsylvania). Es dürfe in den USA keinen Platz für solchen Aggressionen gegen Beamte geben.