Bidens Äußerungen können als kaum verhohlener Hinweis gesehen werden, die Reformpläne angesichts der seit Wochen andauernden Proteste in Israel noch einmal zu überdenken. Am Samstag hatten Hunderttausende Menschen in Israel zum elften Mal in Folge erneut gegen die geplante Reform demonstriert.

Scholz sieht Reform mit »großer Sorge«

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Besuch Netanyahus in Berlin gesagt, er sehe Justizreform in Israel mit »großer Sorge«. Auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) ist angesichts der Reformpläne gespalten.