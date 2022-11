Warnung vor weiterer politischer Gewalt

Bei der Zwischenwahl in der Mitte von Bidens Amtszeit werden in der kommenden Woche in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Auch über viele andere Posten wird abgestimmt. Die Stimmabgabe hat in zahlreichen Bundesstaaten bereits begonnen – und es liegen erste Meldungen über Einschüchterungsversuche von republikanischen Anhängern gegen demokratische Wählerinnen und Wähler und Wahlhelferinnen und -helfer vor .