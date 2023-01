Die Wähler hätten »klargestellt«, dass sie »von den Republikanern erwarten, dass sie genauso bereit sein müssen, mit mir zusammenzuarbeiten«, sagte der US-Präsident.

Nach einer historischen, vier Tage andauernden Hängepartie wurde McCarthy in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) im 15. Wahlgang zum neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt. Es war die längste Wahl zum sogenannten Speaker of the House seit 160 Jahren.