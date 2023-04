Außerdem sagte Biden, er glaube an den ersten Verfassungszusatz – und zwar nicht nur, weil James Madison, der die Klausel im 18. Jahrhundert schrieb, ein guter Freund von ihm sei.

Doch bei der Veranstaltung mit 2600 Gästen ging es auch ernst zu, ein wichtiges Thema war die Verteidigung der Pressefreiheit, die im ersten Verfassungszusatz verankert ist.

Brittney Griner unter den Gästen

Eine freie Presse sei der Stützpfeiler einer freien Gesellschaft, nicht deren Feind, sagte Biden. Sein Amtsvorgänger Donald Trump hatte Journalisten wiederholt als »Feinde des Volkes« bezeichnet. Die Pressegala stand in diesem Jahr im Zeichen von Journalisten, die wegen der Ausübung ihres Berufs zu Unrecht inhaftiert sind, so wie Evan Gershkovich von der Zeitung »Wall Street Journal«, der in Russland in Haft sitzt. »Wir arbeiten jeden Tag daran, seine Freilassung zu erreichen«, sagte Biden.