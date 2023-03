Joe Biden über Jimmy Carter »Er hat mich gebeten, seine Trauerrede zu halten«

Der 98-jährige Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in Plains, Georgia in palliativer Betreuung im Kreise seiner Familie. Carters Gesundheit habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert, hatten US-Medien im Februar berichtet. Carters Nichte, Leanne Smith, sagte Ende Februar in einem Interview mit Fox News Digital, ihrem Onkel bleibe noch Zeit.