Die Naturschutzorganisation In Defense of Animals begrüßt das neue Gesetz. Damit sei es künftig verboten, Großkatzen »zu Unterhaltungszwecken in unnatürliche Situationen zu zwingen«, lobte die Sprecherin Brittany Michelson. »In der Folge werden die Tiere nicht mehr unter Medikamente gesetzt, transportiert und als Staffage für Fotoaufnahmen genutzt werden«; das Tätscheln von Raubkatzenjungen werde nun ein Ende haben. Dabei durften zahlende Besucher in Privatzoos bisher Jungtiere auf dem Arm halten, füttern oder Fotos mit ihnen machen. »Wir applaudieren dem Senat und dem Präsidenten für die Verabschiedung dieses sehr wichtigen Tierschutzgesetzes.« Es handele sich um den Erfolg einer Jahrzehnte währenden Kampagne mit Tausenden Unterstützern.