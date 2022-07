Biden hatte am Mittwoch noch den Bundesstaat Massachusetts besucht. In der Mitteilung von Biden-Sprecherin Karine Jean-Pierre hieß es am Donnerstag, alle engen Kontaktpersonen des Präsidenten würden informiert, einschließlich der Delegationsmitglieder bei der Reise. Biden sei zuletzt am Dienstag negativ getestet worden, hieß es.

Der Staatschef war von einer Ansteckung mit dem Virus bislang verschont geblieben, obwohl sich zuletzt bereits mehrere seiner Regierungsmitglieder mit Corona angesteckt hatten. So wurden etwa nach einer Abendveranstaltung Anfang April mehr als 60 Teilnehmer positiv auf das Virus getestet worden, wie US-Medien damals unter Berufung auf die Veranstalter berichteten. Darunter waren Justizminister Merrick Garland, Handelsministerin Gina Raimondo, mehrere Kongressabgeordnete sowie der Kommunikationsdirektor von Vizepräsidentin Kamala Harris und andere Mitarbeiter des Weißen Hauses.