Joe Biden fährt nicht so schnell aus der Haut. Nun aber hat der US-Präsident energische Worte gefunden. Der Auslöser: Seit der Razzia bei Donald Trump schießen die Republikaner immer wieder scharf gegen das FBI. Sie warfen der Bundespolizei unter anderem vor, korrupt zu sein und forderten sogar ihre Auflösung.

»Es ist widerlich, die neuerlichen Angriffe auf das FBI zu sehen, die das Leben von Strafverfolgungsbeamten und ihrer Familien bedrohen, nur weil sie das Recht und Gesetz durchsetzen, also ihre Arbeit machen. Ich möchte das so deutlich sagen, wie ich kann: In diesem Land ist kein Platz für die Gefährdung des Lebens von Strafverfolgungsbeamten, kein Platz, niemals, niemals, Punkt. Ich bin dagegen, der Polizei die Mittel zu entziehen, ich bin auch dagegen, dem FBI die Mittel zu entziehen.«

Am 8. August hatten Ermittler des FBI das Anwesen Mar-a-Lago von Ex-Präsident Donald Trump in Florida durchsucht. Dabei stellte die Bundespolizei vertrauliche und teils streng geheime Dokumente beschlagnahmt. Für die Papiere sind zum Teil strenge Sicherheitsvorkehrungen vorgeschrieben. Da Trump sie in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen das Gesetz verstoßen haben.