Schwarze Liste des US-Präsidenten Biden verbietet Investitionen in 59 chinesische Firmen

»Nicht die militärischen Industrien in China finanzieren«: Das Weiße Haus untersagt US-Investoren, ihr Geld in eine ganze Reihe von chinesischen Unternehmen zu stecken. Peking kündigte Vergeltung an.