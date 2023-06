Empörung auf chinesischer Seite Berlin zeigt Verständnis für Bidens Diktator-Vergleich

China reagierte erbost, nachdem Biden Xi am Dienstag bei einer Benefizveranstaltung mit einem Diktator gleichgesetzt hatte – eine unerwartete Äußerung nur einen Tag nach dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking, der die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Supermächten stabilisieren sollte. Die chinesische Regierung sprach am Mittwoch von einer Provokation. In einer Erklärung der chinesischen Botschaft hieß es nun, Botschafter Xie Feng sei bei hochrangigen Vertretern des US-Präsidialamtes und des Außenministeriums »ernsthaft« vorstellig geworden und habe heftig protestiert. In China selbst wurde der Vorfall von den Staatsmedien allerdings überhaupt nicht berichtet.