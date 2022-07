US-Präsident Joe Biden hat den Palästinensern zusätzliche Finanzhilfen der Vereinigten Staaten über 300 Millionen Dollar zugesagt. »Heute kündige ich an, dass die Vereinigten Staaten weitere 200 Millionen Dollar zur Verfügung stellen werden, damit die UNRWA die lebenswichtige Arbeit zur Unterstützung der bedürftigsten Palästinenser fortsetzen kann«, sagte Biden am Freitag nach einem Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Freitag in Bethlehem. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die US-Regierung die Zahlungen an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) eingestellt.