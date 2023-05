US-Präsident Biden über sein Alter »Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt«

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Ende April kündigte der Demokrat an, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

Große Pressekonferenz?

Bidens Alter und seine Eignung als erneuter Präsidentschaftsbewerber sorgen seit Längerem für Debatten, auch in seiner eigenen Partei. Der Demokrat zieht regelmäßig mit Versprechern Spott auf sich. Erst am Freitag hatte sich Biden Häme eingehandelt, weil er bei einem Auftritt im Weißen Haus für den Nachmittag eine »große Pressekonferenz« ankündigte und damit für Verwirrung sorgte. Von einer Pressekonferenz des Präsidenten war nichts bekannt, es kam auch nicht dazu.